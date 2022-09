Tuhanded sõjapõgenikest lapsed pole Eestis koolipinki jõudnud. Signe Riisalo: see on väga suur probleem

Kui kevadel oli lähenemine Ukrainast pärit kooliealistele sõjapõgenikele pehmem (pöörati tähelepanu ümberkohanemisele, vaimsele tervisele, kooliga võrdlemisi pealiskaudse kontakti hoidmisele), siis tänavu sügisest on suund jäigem: kõik koolikohustuslikus eas lapsed peavad asuma Eesti koolides õppima riiklike õppekavade alusel eakohases ja eelistatult eestikeelses klassis või keelekümblusklassis.

„Paraku on hulk koolikohustuslikus eas lapsi, kes tänaseks pole koolidesse jõudnud,“ märkis haridus- ja teadusministeeriumi keskhariduse arendusjuht Mari Tikerpuu. „Põhjuseid on erinevaid – osad vanemad loodavad lähiajal Ukrainasse tagasi pöörduda, mõned plaanivad teistesse riikidesse liikuda, osad soovivad õppimist jätkata vaid Ukraina distantsõppes ning vanemad pelgavad, et laps ei saa äkki enam Ukrainas õpet jätkata kui Eestis koolis käib jms.“