Orbán: 11 000 sanktsiooni Venemaa vastu ei aita, aga energiakriis võib Euroopa põlvili suruda

Ungari peaminister Viktor Orbán teatas innovatsioonipargi avamisel Budapestis, et kuigi Venemaa vastu on kehtestatud umbes 11 000 sanktsiooni, ei ole sõda vaibunud ja katsed Venemaad nõrgestada on läbi kukkunud. Samal ajal võivad jõhker inflatsioon ja sanktsioonide tõttu tekkinud energiakriis Euroopa põlvili suruda, hoiatas Orbán.