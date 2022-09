Tartus ähvardasid lapsed mänguväljakul teisi noa ja pipragaasiga? Politsei reageeris suurte jõududega

Politsei kinnitas, et taoline juhtum tõesti aset leidis ning ärevale teatele reageeriti suurte jõududega. „Kolmapäeva pealelõunal helistas tähelepanelik laps häirekeskusele ja rääkis, et Tartus Kaunase puiestee majadevahelisel mänguplatsil on kaks alaealist poissi, kellest üks vehib noaga ning teisel on käes pipragaas. Reageeris mitu politseipatrulli, kuid nende kohale jõudes mänguväljakul kirjeldatud poisse enam ei olnud. Küll jagasid teised lapsed politseinikele väidetavalt noa ja pipragaasiga vehkinud poiste isikukirjelduse ja liikumissuuna ning politseinikud tabasid poisid lähedalasuvalt mänguväljakult,“ ütles Tartu jaoskonna välijuht Martti Toom.