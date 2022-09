VIDEO | Urmas Reinsalu Vene turistide viisakeelu õiguspärasusest: seal pole midagi protsessida

Soome aga otsustas oodata, kuni Euroopa Komisjon oma arvamuse välja ütleb. „Kas Schengeni lepingu aluseid saab tühistada? See on veel ebaselge ning õiguslikult problemaatiline,“ ütles Soome välisminister Pekka Haavisto Kaunases toimunud Põhja-Balti välisministrite kohtumise pressikonverentsil.

Rahvusvahelises ajakirjanduses kirjutatakse, et Eesti, Läti ja Leedu poolt Vene kodanikele kehtestatavate viisapiirangute kohal on õiguslikud küsimused. Näiteks Põhjala riigid ei hakka seda praegu tegema. Kas olete valmis protsessimiseks?

Ei, seal pole midagi protsessida. See nii-öelda rahvusvaheline ajakirjandus oli vist eile Kaunases toimunud Põhja- ja Baltimaade välisministrite pressikonverents. Midagi pidid ka Põhjala välisministrid ütlema selle kohta, kas nad ühinevad või mitte. Tõsiasi on see, et nad on avaldanud toetust üleeuroopalisele keelule. Et me seda teeme, on teada kõigile Euroopa Liidu riikidele. Kõik sõna võtnud riigid möönsid kaks nädalat tagasi Prahas meie regiooni riikide õigust oma rahvuslikest huvidest lähtuvalt neid otsuseid teha.

Miks me ei oota erinevalt Soomest Euroopa Komisjoni õiguslikku hinnangut?

Meie jaoks on õiguslik hinnang olemas. Vastavalt Schengeni viisareeglitele on meil siseriiklik pädevus. Soome puhul on küsimus selles, et ta eelistab nendes küsimustes üleeuroopalist lahendust. See on nende õigus. Me kutsume üles kõiki oma regiooni riike nende meetmete vaimus tegutsema, aga loomulikult on see riikide vaba tahe. Soomega liikusime nende ettepanekute väljatöötamisel õlg-õla kõrval ja informeerisime neid täielikult.

Milline on tõenäosus, et tuleb üleeuroopaline viisakeeld?

Ma olen realistlik, praegu selleks valmidust ei ole. Nagu me aga teame, on Ukrainas toimunud ja inimkonna ette jõudnud dramaatilised sündmused – ning selles kontekstis võib see uuesti üles kerkida. Praegusel juhul hoiame seda kindlasti laua peal, aga reaalsuses on rida riike, kes seisavad sellele vastu.