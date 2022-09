Kohalikud elanikud: okupeeritud Enerhodaris elatakse alalises hirmus, ÜRO ekspertide visiit ei muutnud midagi

Elu linnas muutub järjest keerulisemaks. Koondamiste tõttu on massiliselt inimesi jäänud palgata. Elanikud lahkuvad, eriti noored pered. Viktori hinnangul on praeguseks lahkunud üle poole linnast. „Statistika järgi elas enne sõda linnas üle 50 000 inimese,“ ütles ta. „Nüüd on neid alla poole, kõige rohkem 20 000.“ Viktori sõnul on Enerhodari jäänud peamiselt temasugused pensionärid või need, kes tegelevad siin ettevõtlusega.

Enerhodaris on ka selliseid elanikke, kellel Vene sõdurid lihtsalt ei luba lahkuda: need, kes töötavad energeetikainseneridena. Tatjana mees on tuumajaama töötaja, kes jäi esialgu koos naise ja lastega Enerhodari elama. Tatjana sõnul oleks ta alguses uskunud, et Venemaal jätkub niipalju kainet mõistust, et jaamas provokatsioone korraldama ei hakata. Mõned kuud hiljem otsustas ta siiski lahkuda, aga meest koos temaga Enerhodarist välja ei lubatud. Kontrollpunktides on eraldi nimekirjad tuumajaama töötajatest, kes okupeeritud aladelt lahkuda ei või.