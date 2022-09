Krimmi juht: praegu võiksid uued territooriumid Venemaaga ühineda ilma referendumita

„Minu arvates võib olla täiesti loogiline ja põhjendatud territooriumide ühendamine ilma referendumiteta. Krimmis oli absoluutselt legaalne referendum, mis vastas kõigile õiguslikele normidele, aga seda on ikkagi vähesed tunnustanud. Tunnustamine või mittetunnustamine ühtede või teiste riikide poolt ei sõltu sellest, kuidas need territooriumid ühendatakse. See on poliitilise tahte küsimus,“ kirjutas Aksjonov täna Telegramis.