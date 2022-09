VIDEO | „Emmanuel, sa pead Putinile helistama. See on totaalne sõda.“ Avaldati Zelenskõi ja Macroni kõne sõja esimestest tundidest

„Kas sa ütlesid, et nad on saatnud eriüksuslased kogu Kiievi peale?“ küsis Prantsuse president Emmanuel Macron Ukraina kolleegilt 24. veebruari hommikul. Venemaa täiemahuline sissetung tundus kuni viimase hetkeni olevat usutamatu, ent ometi oli see äsja reaalsuseks saanud.