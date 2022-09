Põhjamaad ei ühine Balti riikide viisakeeluga venemaalastele, sest kahtlevad selle seaduslikkuses

Eesti, Läti ja Leedu tegid keelu teatavaks eilsel Balti- ja Põhjamaade välisministrite kohtumisel Kaunases.

See tähendab, et Balti riigid ei lõpeta mitte ainult turismiviisade väljaandmist venemaalastele, vaid riiki ei saa siseneda ka teiste Schengeni ala riikide poolt välja antud viisadega.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu väitis, et see samm on täielikult kooskõlas kõikehõlmavate Euroopa regulatsioonidega, teatab EUobserver.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles, et teised Euroopa Liidu pealinnad kiitsid Balti riikide plaani heaks, kui sellest oli juttu mitteametlikel läbirääkimistel eelmisel nädalal Prahas.

Soome, millel on Euroopa Liidu riikidest pikim piir Venemaaga, otsustas aga ära oodata, kuni Euroopa Komisjon on väljastanud õigusliku nõuande selle küsimuse kohta.

Soome välisminister Pekka Haavisto märkis Kaunases, et Soome on juba kärpinud uute turismiviisade väljaandmist venemaalastele 90% võrra, aga ei ole kindel, kuidas kohelda venemaalasi, kes sisenevad Soome teiste Schengeni riikide väljaantud viisadega ning kasutavad Helsingi Vantaa lennujaama, et sõita näiteks Itaaliasse või Hispaaniasse.

„Me oleme teinud, mis on meie arvates Schengeni kontekstis võimalik,“ ütles Haavisto. „Me ootame Euroopa Komisjoni juhiseid selle kohta, kuidas toimida kogu Schengeniga. Kas saab päriselt tühistada Schengeni põhimõtted? See on endiselt ebaselge. Meil on see õiguslik probleem.“

Taani välisminister Jeppe Kofod ütles, et Kopenhaagen on pannud Venemaa samasse kategooriasse kui Eritrea, Somaalia ja Süüria, mis puutub sellesse, kui keeruline on venemaalastel nüüd Taani pääseda. Kofod lisas, et on provokatsioon näha Vene turiste Euroopa randadel, poodides ja kohvikutes lõbutsemas, samal ajal kui Vene sõdurid pommitavad Ukraina linnu, tapavad tsiviilisikuid ja panevad toime sõjakuritegusid. Samas ei lähe Taani kaugemale praegustest Euroopa Liidu tasemel viisasanktsioonidest Venemaa vastu.