Separatistid andsid Ukrainale üle Briti abitöötaja surnukeha, millel on piinamise märgid

Isehakanud „ Donetski rahvavabariik “ esitas hiljem kahele mehele süüdistuse palgasõdurina tegutsemises, aga juulis teatati, et Urey suri „haiguse ja stressi“ tagajärjel.

Urey ja Healey, keda nimetati sõltumatuteks abitöötajateks, võeti kinni kontrollpunktis, kui nad sõitsid aitama üht naist ja kaht last, teatas mittetulunduslik Presidium Network.

Urey ema Linda on öelnud, et tema pojal oli esimese tüübi diabeet ja ta pidi igapäevaselt insuliini süstima.

„Miks te tal surra lasite? Ma tahan vastuseid. Miks te teda vabaks ei lasknud? Ma vihkan teid kõiki. Ma olen maruvihane, tõesti olen ... Mõrtsukad, need te olete,“ kirjutas ema Facebookis.

Suurbritannia välisministeerium kutsus pärast Urey surma välja Venemaa suursaadiku Andrei Kelini. Tollane välisminister ja nüüdne peaminister Liz Truss ütles, et on šokeeritud ja et Venemaa peab kandma täielikku vastutust.