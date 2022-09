OTSEBLOGI | Vene tulelöökides Harkivile hukkus kaks ja sai viga viis inimest

„Sel nädalal on meil häid uudiseid Harkivi oblastist. Ja ma arvan, et iga kodanik tunneb uhkust meie sõjameeste üle. Praegu ei ole veel aeg nimetada ühtesid või teisi asulaid, kuhu naaseb Ukraina lipp. Aga on aeg öelda tänusõnad 25. õhudessantbrigaadile, 92. üksikule mehhaniseeritud brigaadile ja 80. dessant-ründebrigaadile vapruse ja kangelaslikkuse eest, mida on näidatud üles lahinguülesannete täitmisel,“ ütles Zelenskõi oma igaõhtuses pöördumises.