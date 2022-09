Eesti ostab Poola lühimaa õhutõrjesüsteeme PIORUN

„Poola PIORUNide hange suurendab märkimisväärselt Eesti kaitseväe lühimaa õhutõrjevõimet ning seeläbi tervikuna ka Eesti iseseisvat kaitsevõime. Ühtlasi on see hange silmapaistev teetähis meie kaitsekoostöös, nii meie regiooni julgeoleku kui kahepoolsete suhete tugevdamiseks,“ lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti sõjalise kaitse tugevduspaketist eraldas valitsus lühimaa õhutõrje võimearenduseks 103 miljonit eurot koos käibemaksuga.

Kaitseminister lisas, et ühishanke eeliseks on kiire tarne ning Poola relvasüsteemide tehniline sobivus, mis on meie regiooni jaoks väga oluline julgeolekuaspekt. „Samade relvasüsteemide hankimine koos Poolaga kindlustab Eesti kaitsevõime arengu, tagades kindla tarneahela nii rahu kui ka sõja ajal ning lisaks saame ühiselt korraldada relvasüsteemide valideerimised ja rakettide testimised,“ sõnas Pevkur.

Kaitseminister lisas, et Poola on meie jaoks oluline regionaalne liitlane ning kindlasti jätkub meie senine tihe ja praktiline kaitsealane koostöö sama edukalt.

„Tänane päev annab tunnistust sellest, et Poola relvatööstus toodab head, ennast tõestanud ja kaasaegset relvastust ka liitlaste jaoks. Eesti on meie lähedane liitlane. See on meie kahepoolse koostöö jaoks ajalooline hetk nii liitlastena kui kaitsetööstuse koostöö jaoks,“ ütles Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak.

PIORUN on Poolas väljatöötatud ja 2019. aastal relvastusse võetud õhutõrje relvasüsteem, mida hakatakse kasutama nii brigaadides kui ka maakaitseüksustes, mis võimaldab luua lähiõhukaitse võimekuse üle Eesti. Esimesed tarned toimuvad 2023. aasta teises pooles ning relvasüsteemi väljaõppega alustatakse järgmisel aastal enne relvasüsteemide tarnet Eestisse.