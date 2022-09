Narva linnavolikogu ei lähe riigi vastu kohtusse. Katri Raik: see näitab, et koalitsioon on tugev

Hääletus näitab, et on soov edasi minna.

„Nüüd on edasiminek üldse võimalik – enne polnud aru saada, kuhu läheme. Kas läheme vastasseisu ülejäänud Eestiga? See poleks kindlasti mõistlik olnud ei ülejäänud Eesti ega Narva vaates,“ kirjeldas Narva meer Katri Raik olukorda.

„See näitab, et koalitsioon on tugev,“ ütles Narva linnapea. „See näitab, et „Narva koalitsioon laguneb, midagi on kohtuavalt pahasti, võim vedeleb maas“ ei vasta tõele. Hääletus näitab, et on soov edasi minna,“ andis Raik olukorrale hinnangu.