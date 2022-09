VIDEO | Urmas Reinsalu: sisenemispiirangud Vene turistidele võiks rakenduda septembri teises pooles

Reinsalu sõnas, et Balti riikide välisministrid jõudsid täna ühisele arusaamale Vene kodanikest turistidele viisade väljastamise keelu osas.

„See pole rahvusvaheline leping, vaid ühine arusaam, kuidas talitada,“ ütles Reinsalu, kelle sõnul asuvad kolme riigi välisministrid ideed oma valitsustele tutvustama. Eesti puhul tähendab see seda, et idee jõuab lauale homsel valitsuse kabinetiistungil. „Valitsused peavad eraldi vastu võtma otsuse.“

Välisminister sõnas, et ootab kõiki maailma riike Baltimaade eeskuju järgima. Kas mõne riigi puhul on samalaadsete sammude astumine kindlam kui teiste?

„Ma ei hakka spekuleerima. Loomulikult ta on erilise kaaluga meie regiooni riikide puhul, aga loomulikult oleksime eelistanud üle-euroopalist mudelit näha,“ sõnas Reinsalu. Ta lisas, et tegelikult võiks Balti riikide eeskuju selles küsimuses järgida ülemaailmselt. Töörühmades on seni olnud lähemalt kaasatud Poola ja Soome esindajad.