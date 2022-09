Kokkulepe saavutatud: Balti riigid keelustavad peagi Vene turistide sisenemise

Eesti välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris teemat ERR-ile , mainides, et vastav teadaanne on tehtud ka Põhjala riikidele. Reinsalu sõnul peaks piirang jõustuma mõningase etteteatamisajaga.

„Kui me räägime, milline see ajaline perspektiiv ratsionaalselt rakendades on, siis kindlasti sooviksime näha, et see juhtuks septembrikuu jooksul, lähinädalate perspektiivis, septembri teisest poolest,“ märkis Eesti välisminister.