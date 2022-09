FOTOD | Reinsalu välisministrite kohtumisel: peame seisma selle eest, et karmistada Venemaa-vastaseid sanktsioone

Välisministrid arutasid NB8 kohtumisel edasisi võimalusi Ukraina toetamiseks, kes on Venemaa alustatud laiaulatuslikus sõjas oma vabaduse eest võidelnud juba üle poole aasta. „Rõhutasin kolleegidele, et Ukrainale tuleb viivitamatult tagada vajalik relvastus- ja majandusabi, et aidata neil sõda võita. Samuti peame ühiselt jätkama sanktsioonide karmistamist ja Venemaa rahvusvahelist isoleerimist, et sõja hind tõuseks agressorriigi jaoks talumatult kõrgeks,“ ütles Reinsalu.