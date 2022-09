VIDEO | Pentsik vaikus ja ilmne närvilisus: Putin vaatles Šoigu ning Gerassimoviga Kaug-Idas toimuvaid sõjaväeõppusi

On märkimisväärne, et vaatamata arvukatele spekulatsioonidele on mõlemad mehed endiselt Putini kõrval. Ent nii mõnegi analüütiku tähelepanu tõmbas kohtumiselt õhkuv omavaheline jahedus. Sealhulgas ebamugav vaikus Putini ja Gerassimovi vahel enne Šoigu saabumist. „Putin ei taha ilmselgelt isegi Venemaa relvajõudude juhatajaga rääkida,“ märkis Rootsi kunagine peaminister Carl Bildt Twitteris.