KUULA | Hea uudis diabeedipatsiendile: haigekassa toetab Linus Medicali uusima abivahendi soetamist

Diabeet ehk suhkurtõbi on krooniline haigus, millele on iseloomulik vere suhkrusisalduse pikaajaline püsimine normist kõrgemal tasemel ning häired süsivesiku-, rasva- ja valguainevahetuses. Õnneks on tänapäeva teadus meditsiinivaldkonnas väga kiiresti edasi liikunud ja diabeetikute abivahendid muutuvad üha paremaks. Eesti Vabariigis on diabeet üks kõige paremini toetatud haiguseid ja tõeliselt hea uudis on see, et alates sellest aastast rahastab haigekassa ka diabeetikutele mõeldud uusimate elukvaliteeti parandavate abivahendite soetamist.