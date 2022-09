Ukraina toetab IAEA nõutavat ohutustsooni Zaporižžja tuumajaama ümber

Zelenskõi ütles, et toetab ohutustsooni, kui selle eesmärk on tuumajaama territoorium demilitariseerida, vahendab BBC News.

IAEA teatas eile avaldatud raportis, et Euroopa suurima tuumajaama tulistamine võib viia radioaktiivse materjali piiramatu vabanemiseni ja Vene sõjatehnika paiknemine jaamas võib ohtu seada selle julgeoleku.

Zelenskõi ütles, et raportis märgiti Vene sõjatehnika kohalolu jaama territooriumil ja viidati survele jaama töötajatele. Samuti olid selles selged viited Venemaa sõjalisele okupatsioonile.

IAEA kirjeldas üksikasjalikult kahjustusi jaamas ja teatas, et kuigi pidev tuli ei ole veel tuumaõnnetust põhjustanud, kujutab see endast pidevat ohtu, mis võib viia radioloogiliste tagajärgedeni, millel on suur ohutusealane tähtsus.