VILJA KÜSIB | Kristina Kallas: ma mõistan venelasi, aga see ei tähenda, et ma nõustun Stalnuhhiniga

Stalnuhhini puhul ei olnud üllatus. See, et Keskarakond Stalnuhhini välja viskas, on muidugi positiivne uudis. Nüüd on lootus, et Keskerakond läheb oma liikmete ja valijatega ka päriselt seda tööd tegema, mis...

Juba debatt kelleltki valimisõiguse äravõtmise üle viitab sellele, et me kardame neid inimesi. Et ma kardame Stalnuhhineid, selliste arvamustega inimesi. Mina väidan: me ei karda neid. Probleemi lahendus on kuskil mujal. Meil ei ole mõtet Stalnuhhiniga kakelda. Tema tõestas, et oma arvamust ta ei muuda, temaga ei ole Eesti ajaloo asjus võimalik kokku leppida.

Kaks aastat töötanud juhatusega tegime uskumatult hea tulemuse kohalikel valimistel. Meil ei ole konflikte olnud. Oleme meeskond, kes usub, et Eesti vajab uut jõudu. Meil on ühine eesmärk, mille nimel oleme kogu aeg tegutsenud. Need siseopositsiooni jutud... Intriigi jaoks ju väga hea. Aga ei ole olnud olukorda, kus keegi oleks juhatusest välja marssinud ja öelnud, et ta pole nõus sellega, mida Eesti 200 teeb.

Ma veel ei tea, aga loodan, et nad tulevad. Kui oleks ainult üks juhikandidaat, viitaks see sellele, et erakond on stagneerunud ja mugavustsoonis. Nelja aastaga on sõprade klubist välja kasvanud korralik erakond. Kui erakonnad ei oleks teisi juhtimisvõimelisi inimesi, kes tahavad juhiks saada, tahavad saada ministriteks, peaministriks, siis oleksin mina juhina kindlasti midagi valesti teinud.

Millega seletada, et Stalnuhhini väljaütlemisi peeti šokeerivaks? Teid see Stalnuhhinit ja Narva olusid hästi tundvat inimest see vaevalt üllatada sai?

Oleme seda juhatuses arutanud. Sellega on kõik nõus, et see debatt näitab meie hirmu. Tegeleda tuleb sellega, miks me kardame, mitte alustada valimisõiguse äravõtmisest. Inimeste põhiõiguste kallale minek peaks olema äärmuslik meede, mida rakendatakse siis, kui tõesti on oht Eesti iseseisvusele ja sõltumatusele. Venemaa kodanike puhul on see oht tegelikult olemas. Küsimus on selles, kas valimisõiguse äravõtmisega lahendame probleemi. Mina väidan, et ei lahenda.

Vene Föderatsiooni kodanike puhul on see õigustatud. Aga see debatt valimisõiguse üle näitab seda, et me oleme hirmul ja kardame. Ja see on minu meelest vale positsioon. Meie probleem ei ole selles, kas Vene kodanikud saavad valida või mitte. Küsimus on selles, missugune on Vene või halli passiga inimeste meelsus – ja ka Eesti passiga. Mihhail Stalnuhhin on Eesti kodanik. Probleem ei ole kodakondsuses ja tihti ei ole see isegi keeles.

Selle teema üle arutamine näitab, kui hirmul me oleme. Miks me oleme nii hirmul? Me peaksime selle probleemi teistmoodi lahendama. Ma olen selle poolt, et agressiooni läbi viiva riigi kodanikel peaks olema vastutus selle riigi tegevuste eest. Kui neil on Eestis valimise õigus ja see on meile ohtlik, siis me peame seda debatti pidama. Aga me räägime laialt kõikidest...

Mingis mõttes see siiski üllatas. 24. veebruarist peale on Eesti vene poliitikud hakanud aru saama sellest, mida Venemaa endast kujutab ja missugused on tema ambitsioonid, mis poliitikat on Venemaa ajanud ja ajab. Mulle oli üllatus, et Stalnuhhin on jäänud selle narratiivi juurde, et Venemaa ja Punaarmee olid vabastajad. Arvasin, et ta on sõja alguse järel siiski suutnud läbi analüüsida, mida Venemaa teeb.

Nalja teete?

Ei tee. Suur osa vene poliitikuid on selle läbi teinud. See on läbi tehtud ka Lätis. Nils Ušakovsil oli väga radikaalselt seisukohal, et Venemaa on Euroopa päästja ja temaga tuleb suhteid hoida – ja siis teatas ta äkki, et toimuv on täiesti vastuvõetamatu ja 9. mai tähistamine tuleb lõpetada. Nii et Stalnuhhini väljaütlemised tulid mulle üllatusena.

Kui mind miski üllatas, siis Stalnuhhini tühistamise üleskutse ajalehes. Kuidas see teile tundub?

Mulle ei meeldi see tühistamiskultuur, ükskõik, kas tühistatakse liiga konservatiivsete või liiga liberaalsete vaadete pärast. See on ohtlik tendents. Stalnuhhiniga võib mitte nõustuda, temaga mitte koostööd teha, temaga mitte koalitsioone teha, aga on väga vale öelda, et teda ei ole inimesena olemas – sest seda tühistamine ju tähendab.

Eesti 200 lahkus Narva koalitsioonist, kui volikogu otsustas tanki teisaldamise pärast kohtusse minna. Kuid isegi parteipoliitilises plaanis, ammugi siis narvalastele endile sai selles positsioonis midagi üllatavat olla?

Narva volikogu oli tegelikult jõudmas arusaamine, et nad peavad tanki teisaldama. Mina tõesti uskusin – pidage mind naiivseks, kui tahate -, et nad saavad selle vajadusest aru. Kõik võimuliidu osapooled andsid allkirja, et minnakse hääletama tanki äraviimise poolt. Nii mulle kui ka tervele Eesti 200le tundus, et see on väga suur muutus, mida oleme Narvas kaua oodanud.

No aga üsna pea hakkasite teie ise rääkima, et ei peagi volikogu seda tanki ära viima, vaid hoopis riik?