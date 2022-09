VILJA KÜSIB | Kristina Kallas: jah, praegu tuleks Vene kodanikelt valimisõigus ära võtta, aga see ei lahenda probleemi

Integratsioon ja haridus on olnud Eesti 200 juhi Kristina Kallase lemmikteemad. Vene-Ukraina sõda tegi maailma mustvalgeks. Mis integratsioonist me saame rääkida pärast tanki äraviimist Narvas? Pärast Mihhail Stalnuhhini etteasteid, mis viisid tema väljaviskamiseni Keskerakonnast? Kristina Kallas on stuudios täna, kolmapäeval kell 12.