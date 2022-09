Kristina Kallase aeg läbi? Eesti 200 valib endale uue juhi

Üldkogul valitakse erakonnale uued revisjonitoimkonna liikmed, juhatus ja esimees. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 eesmärk valida erakonna etteotsa tugev meeskond, kellega minnakse vastu järgmise aasta märtsis toimuvatele riigikogu valimistele. „Meil on erakonnas palju valdkonna eksperte, uusi ja uue põlvkonna poliitikuid ning tahtejõulisi tegijaid. Seetõttu on oodata aktiivset kandideerimist juhatusse ning suure tõenäosusega esitatakse erakonna juhi kohale ka rohkem kui üks kandidaat,“ kommenteeris Kallas.