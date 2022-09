OTSEBLOGI | Ukraina üllatas Venemaad Harkivi lähistel välkpealetungiga, mitu küla on vabastatud

„(...) olen veendunud, et me ei ole midagi kaotanud ega kaota. Saamise vaatekohast võin öelda, et peamine saavutus on meie suveräänsuse tugevdamine, ja see on selle vältimatu tulemus, mis praegu toimub,“ ütles Putin, vahendab Interfax. „Jah, loomulikult, toimub teatud polariseerumine nii maailmas kui ka riigi sees. Aga ma leian, et see tuleb ainult kasuks,“ lisas Putin.