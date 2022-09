VIDEO | Mihhail Stalnuhhin: ma ei vabandanud juhatuse ees, ma ei kahetse oma sõnu

Ta märkis, et riigikogus ta siiski oma tööd jätkab. Seda, kellega koos ta hääletama hakkab, ta praegu ei oska öelda. „Oleneb, mida me hääletame,“ märkis Stalnuhhin.

Ka tulevastel riigikogu valimistel pole tal plaanis kandideerida. „Ausalt öeldes, poliitikast on juba kõrini,“ ütles ta ning märkis, et see on liiga vaevanõudev amet. „Sellega [poliitikaga] on vaja vist lõpp teha."