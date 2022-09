VIDEO | Jüri Ratas Stalnuhhini erakonnast heitmisest: ta jäi oma seisukohtadele kindlaks, aga need pole Keskerakonna väärtused

„Stalnuhhin jäi oma seisukohtadele kindlaks. Kindlasti need seisukohad ei ühti Keskerakonna väärtushinnangutega,“ ütles Ratas ning lisas, et Stalnuhhini öeldu on ohtlik ja vale.

Ratase sõnul oli erakonna juhatuse otsus Stalnuhhin erakonnast välja arvata üksmeelne. Erakonna esimees märkis, et Stalnuhhin ei vabandanud juhatuse ees. „Ta jääb selle juurde, mida ta ütles,“ sõnas Ratas.

Kas Ratas oleks oodanud vabandust?

„Ma ootasin seda, mida ta ütles. Mul ei olnud mingisuguseid eriootusi siin,“ ütles Ratas ning lisas taas, et see ei esinda Keskerakonna väärtusi.

Stalnuhhin on väljendanud oma meelsust juba Ukraina sõja algusest - seda õigustanud, öeldes, et Ukraina oli hoopis see, kes sõda provotseeris, mitte Venemaa. Meenutuseks: 18. jaanuaril käis riigikogus hääletuselt läbi dokument, mille raames korrati sisuliselt Eesti riigi vaadet Venemaa üles köetavatele pingetele Ukraina piiri ääres. 20 kohal olnud saadikut jätsid hääletamata, nende seas ka Stalnuhhin.

Ühtlasi on Stalnuhhini suust kostunud varem selliseid seisukohad: „Ma ei usu Venemaa agressiooni, aga ma usun Ukraina provokatsiooni“ ja „Hoopis Ukraina president Zelenskõi on see, kes viib oma riigi hukatusse.“

Miks otsus Stalnuhhin erakonnast välja visata nii kaua aega võttis?

„Sellist väljendamist, kus ta ütleb kellegi kohta nats või fašist, see kindlasti ei ole meie väärtusruumis õige,“ ütles Ratas.

