VIDEO | Pöörased möödasõidud on sellistel lõikudel tavalised. Liikleja: kas võtame midagi ette või ootame mõne surma ära?

„Kas võtame antud ristmikul midagi ette või ootame mõne surma ära?“ alustab oma transpordiametile sihitatud pöördumist murelik liikleja. Jutt käib Lombi-Kalja tee ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee ristumiskohast.

„Seda projekteerides on tehtud viga, ristmik on liiga kitsas ja ohtlik! Lubatud kiirus on maanteelõigul 90 km/h ja ei ole võimalik mööduda vasakpööret ootavast sõidukist. Seega „lõikavad“ autod paremalt mööda üle teepeenra ja pealesõidutee,“ kirjutab liikleja. Sarnast olukorda on näha ka tema jäädvustatud videos.

Video autori sõnul ei juhtu sarnane olukord esimest korda. „Korduvalt on meil tulnud sõita vastassuunda, et möödujatel eest ära saada, kuna tahavaatepeeglist on näha, et tagumine ei märka ega võta hoogu maha. Ei taha mõeldagi, mis saab neist ratturitest või jalakäijatest, kes seal sel hetkel liikuda võivad - kuhugi pole eest ära ka minna, kuna metallpiire tuleb kohe vastu.“

Ka sotsiaalmeedias leidis video rohkelt vastukaja inimestelt, kes tunnistavad sama mure - suuremalt maanteelt väiksemale teele vasakpööret sooritada on lihtsalt ohtlik. Eriti kui teedel pole erimärgistust või kehtib kõrgem kiiruspiirang.

Transpordiamet soovitab pikemat ringi

Transpordiameti kommunikatsiooniekspert Erki Varma selgitab, et erilahenduste puudumine, mis vasakpöörde sooritajat assisteeriks, on seotud sarnaste teede väga väikese liiklussagedusega.

„Ristumised kohalike omavalitsuste teedega ongi reeglina sarnase lahendusega – ristmik ei ole kanaliseeritud, puuduvad pöörderajad ning pöördeid sooritatakse põhirajalt – see on seotud KOV teede väga väikeste liiklussagedustega, millede puhul pöörderadade tegemist nõuded ette ei näe,“ selgitab Varma.