FOTOD | Mihhail Stalnuhhin visati Keskerakonnast välja

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kirjutas sotsiaalmeedias, et igal erakonna liikmel, eriti aga riigikogu liikmel, tuleb mõista oma sõnade kaalu ja tähendust. „Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus igaühel on õigus oma arvamusele, kuid tegemist oli vale ja ohtliku sõnavõtuga, mis ei ühti Keskerakonna väärtustega,“ kirjutas Ratas. „Mihhail Stalnuhhin ei veennud juhatust oma tões ning meie ei veennud teda.“

„Need on fašistid, need on avalikud natsid,“ rääkis riigikogulane Stalnuhhin. „Minu jaoks on nad tavalised fašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Sellega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia. Selle mõttega tuleb meil kõigil veel harjuda.“