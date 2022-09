VIDEO | Kaja Kallas kohtumisest Narva linnavolinikega: arutelu oli väga sõbralik ja konstruktiivne, arutasime muudki kui punamonumente

„Minu soov oli keskenduda sisulistele teemadele. Väga palju rääkisime, mida peaks Narvas tegema, mis venekeelsetele eestlastele teeb haiget või kus nemad tunnevad kuidagi ebaõiglust. Arvan, et on oluline neid kuulata. Mul on hea meel, et valdav osa sellest arutelust keskendus nendele murekohtadele.“