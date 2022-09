Euroopa Komisjon tegi ettepaneku peatada Venemaaga sõlmitud viisalihtsustusleping

EL on sõlminud viisalihtsustuslepingud vaid piiratud arvu riikidega. Need lepingud põhinevad ELi ja asjaomase riigi vastastikusel usaldusel ja ühistel väärtustel. Venemaa sissetung Ukrainasse on aga sellega selgelt vastuolus. Seepärast on meetmed ELi ja selle liikmesriikide oluliste julgeolekuhuvide kaitsmiseks õigustatud.