Reuters küsis Zahharovalt, mis peab juhtuma, et gaas hakkaks torujuhtmes Nord Stream 1 taas liikuma.

„Kuulge, te küsite minult küsimusi, millele teavad vastuseid isegi lapsed: need, kes seda alustasid, peavad selle ka lõpetama,“ vastas Zahharova.

Zahharova sõnul on USA juba ammu püüdnud katkestada energiasidemeid Venemaa ja Euroopa suurriikide vahel, kuigi Venemaa on olnud usaldusväärne energiatarnija juba alates nõukogude ajast.

„Washingtoni domineerimine jäi peale,“ ütles Zahharova Vladivostokis ida majandusfoorumil Reutersile. „Euroopa Liidus toodi võimule sellised poliitilised jõud, mis mängivad lambanahas provokaatorite rolli. See on täielik enesetapp, aga paistab, et nad peavad selle läbi tegema.“