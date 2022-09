FOTOD | Pirita sai endale sõidutee asemel tänavavalgustusega mullaraja

Piritale, Lauri teele, plaaniti ehitada sõidutee jupp, kuid näiliselt üleöö jäeti ehitus pooleli. Nüüd teatavad Pirita elanikud, et lubatud sõidutee asemel on mullatud tee, kuhu on isegi muruseeme külvatud. Linnaosa ametnike väitel aga pole kohalikud elanikud sõiduteed sinna tahtnudki.