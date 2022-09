Kreml: on toimunud ühiskonna absoluutne konsolideerumine Putini ümber

„Ühiskonnas on alati olemas ja põrkavad kokku erinevad vaatepunktid. Rääkida sellest, et on toimunud mingi eriline polariseerumine – ei. Vastupidi, ma ütleksin, et 2022. aasta on meie ühiskonna jaoks ühinemise aasta,“ lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov intervjuus RBK-le.

Peskov seletas seda sellega, et maailmas Venemaa ümber toimuvad „pretsedenditud sündmused, tektoonilised nihked“. „Need on viinud meie ühiskonna absoluutse konsolideerumiseni president Putini ümber. Seda on võimatu vaidlustada, see on ühemõtteline,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul „neid, kes ei toeta, on, aga neid on vähemus“. „On need, kes väljendavad mingeid alternatiivseid vaatepunkte, jäädes seaduse raamesse, nendega toimub diskussioon. On need, kes väljuvad seaduse raamest ja neid peetakse seaduse järgi silmas. Toimuvad absoluutselt normaalsed protsessid,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul saab rääkida ainult konsolideerumisest, sest absoluutne enamus Venemaa elanikkonnast toetab kõrgeima ülemjuhataja otsuseid, toetab ja tunneb hingest kaasa, läheb südame kutsel „appi inimestele, kes elavad vabariikides (DNR-is ja LNR-is – toim) ja see ainult kogub hoogu“.