Kadõrov teatas, et ei kavatse Tšetšeenia juhi kohalt lahkuda

„Lihtsalt niisama lahkuda ei ole mul loomulikult õigust. Rahvas on mulle usaldanud regiooni juhtimise. Ja seda usaldust õigustada on minu püha kohus. (...) Jutud tähtajatust puhkusest jätame tulevikuks,“ kirjutas Kadõrov Telegramis, vahendab Interfax.

Laupäeval teatas Kadõrov sotsiaalmeedias, et on Tšetšeenia juhi kohale „kauaks ajaks istuma jäänud“ ja on ära teeninud „tähtajatu puhkuse“.