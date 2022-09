Vene blogija Ilja Varlamov: Narva on ilus, Ivangorod täielik häving. See-eest on seal nüüd tank

„Vastuseks Nõukogude tank-monumendi Narvast sõjamuuseumisse vedamisele paigaldasid Leningradi oblasti võimud samasuguse tanki T-34 Ivangorodi. Nad postitasid isegi video, kuidas tank iseseisvalt oma kohale sõidab. Kõik see toimus hoovis, mis nägi välja nagu tankipolügoon... Olen käinud Ivangorodis ja ka Narvas. Tegemist on kahe väga sarnase linnaga, mis asuvad Narva jõe erinevatel kallastel, mille vahelt kulgeb Venemaa ja Eesti vaheline piir. Venemaa kaldal täielik häving, Eesti poolel ilus promenaad ja kord. Tundub, et sama kliima, sama koht, isegi inimesed on samad - Narva on kõige venekeelsem linn Eestis. Aga sa ületad piiri ja leiad end sõna otseses mõttes teisest maailmast. Ivangorodi videos ütleb filmija tanki vaadates õhinal: „Ilus, siin ta on, meie uhkus!“ Paljude aastate jooksul, elades stabiilsuses, Venemaa mitte just kõige vaesemas piirkonnas, pole kohalikud inimesed saanud korda tehtud oma lähiümbrust. Ivangorodis pole ainsatki normaalset siseõue, pole kaldapromenaadi, pole ilusaid tänavaid renoveeritud majadega, pole kaasaegset kooli. Normaalsete toodetega poode pole - kõik käisid Eestis toidupoes-, normaalset meditsiiniabi pole. Pole midagi, mille üle uhkust tunda, eestlastel pole midagi, mida kadestada teisele kaldale vaadates. Aga nüüd tuleb see-eest vähemalt tank.“