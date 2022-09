Närep sattus Repsi lapsehoidjaks nõnda, et lasteaias töötades olid tema rühmas ka Repsi lapsed. Ühel hetkel otsustas ta töölt ära minna, et lapsehoidmiskoolitustel osaleda. Seejärel saigi ta kõne Repsi nõunikult Kristi Aulikult, et kas Närep ei tahaks järsku Repsile lapsehoidjaks minna.