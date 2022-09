President Karis: Eesti kultuur, muusika ja teater pole müüdav ega vahetatav

„Eesti kultuur, muusika ja teater algasid ammu enne meie omariiklust. Või täpsemini just kultuurist see kõik algas. Kui mõelda tänasele päevale, siis eesti kultuur on ainus, mis meil on. Ainus, mis pole müüdav ega vahetatav,“ ütles president Karis.

Riigipea sõnul tuleks teha kõik, et parimad noored tunneksid Eestis, et neid oodatakse ja vajatakse. „Seda ka siis, kui õpingud on viinud neid ajutiselt mujale õppima. Meie muusikakultuuri tipp peab olema Eestis ja neil peab olema siin koht. Ja nõndasamuti on meil vaja tugevat maasoola igasse Eestimaa paika,“ kõneles president Karis.

President Karis puudutas oma sõnavõtus ka kõrghariduse madalat rahastamist. „Piinlik on vaadata, et me ei suuda maksta õppejõududele väärilist palka, olgugi et nemad kujundavad ühes õpetajatega meie tulevikku. Et elukalliduse tõttu peavad tudengid üha enam käima ülikooli kõrvalt tööl. Et noored ülikooli lõpetanud ei taha õppejõuks tulla, kuna nad ei saa seda endale lihtsalt lubada,“ rääkis riigipea ja lisas, et on näha esimesi märke olukorra järk-järgulisest parandamise tahtest ja avaldas lootust, et see tahe ka realiseerub.