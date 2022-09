FOTO | Austraalia kunstnik sai vastu näppe - tema „rahumaali“ peeti hoopis venemeelseks propagandaks

BBC vahendab, et Seaton soovis näidata, et rahu on veel võimalik. Ta teos kujutas Ukraina ja Vene sõdurit sõbralikult kallistamas.

Kriitikud aga leiavad, et sõnum oli sootuks vale - nii näidati osapooli ka moraalselt võrdsel tasandil. Austraalias ukrainlasi koondava organisatsiooni esindaja Stefan Romaniw tõi võrdluseks, et mida võiks arvata pildist, kus kallistavad vägistaja ja ohver. Ta rääkis, et jutt võrdsusest ja võltsnarratiiv „vajame vaid rahu“ toetab kurjust ehk antud juhul Venemaad.

Ka Ukraina saatkonna poolt kinnitati meediale, et seinamaali peetakse äärmiselt pahatahtlikuks ja solvavaks.

Sotsiaalmeedias jagati tõlgendust, kus Venemaa sõdur lööb kallistuse ajal ukrainlasele noa selga.

Seaton lasi ise käed käiku, et pilt selle nädala hakul halli värviga üle värvida. Ta rääkis, et ei soovinud midagi halba. „Loodan, et paljud inimesed said ikkagi sõnumi kätte,“ ütles ta.

Nüüd pani ta oma teose müüki NFT kujul ja lubas, et saadud raha annetab heategevuseks. NFT on unikaalne ja võltsimatu andmeüksus, mida hoiustatakse plokiahelas.

Seatoni kinnitusel pole ta ise seinamaali pealt midagi teeninud.