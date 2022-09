Lauri Läänemets: lootus sureb viimasena. Loodame, et hooldekodu soodsamaks muutmine saab lisaraha

Nüüd on partei pannud lauda koalitsioonilepingus kokku lepituga võrreldes palju kulukama plaani, ent partnerid Reformierakonnast ja Isamaast pole olnud valmis täiendavaid vahendeid leidma.

Sotsid tahavad üldhoolekande reformile lisaraha. Kas selleks on lootust?

Lootus sureb viimasena. Loomulikult loodame, et seda on võimalik saada. See, milles oleme täna kokku leppinud – 40 miljonit eurot – lahendab tegelikult suure osa inimeste probleemist. Kui räägime sellest, et ümmarguselt on hooldekodu maksumus on 1000 eurot, millest 500 makstakse keskmise pensioni eest, siis täna suudame ära kanda 350 või isegi rohkem eurot inimese koormusest. Me tahaks, et seda oleks rohkem, sest elu on palju keerulisemaks läinud alates ajast, mil koalitsioonilepingut tegime. Tahaks, et riik tuleks inimestele rohkem appi. See vajab rohkem raha. Täna jäid meil läbirääkimised pooleli, aeg sai lihtsalt otsa. Järgmisel nädalal vaatame uuesti.

Reformierakond on olnud seni väga resoluutne. Kas on paista, et nad leebuvad?

Hetkel jäid arutelud pooleli. See on riigieelarve strateegia küsimus. Muretsemiseks pole põhjust sellest mõttes, et me tasume suurema osa nendest kuludest, mida inimesed täna tasusid. Kas inimestele jääb 100 või 150 eurot lisaks pensionile tasumiseks – see ongi läbirääkimiste küsimus.

Sotsid on olnud erinevalt Isamaast suhtelisel vaiksed, mis puutub peretoetuste ühe osa edasi lükkumist 2025. aastasse. Kas teile see ajaraam sobib?

Me oleme öelnud, et koalitsioonilepingut tuleb täita. Kui see tõesti IT-süsteemi takistusel pole võimalik teha kohe, tuleks tegeleda õppetoetuste tõstmisega. Lõppkokkuvõttes on loogika see, et noor saab vanemaks ja läheb kuhugi teise linna ülikooli omaenda elamise peale, siis saab see kaude kompenseeritud. See oli ju tegelikult selle asja sisu. Alternatiiv on teha seda läbi õppetoetuste.