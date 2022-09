VIDEO | Helir-Valdor Seeder: kõigil kolmel osapoolel on tahe ettevõtjaid aidata. Ka Reformierakonnal

Võib-olla ei ole selline tõlgendus – et on erimeelsused Reformierakonnaga – ei ole päris täpne. Me peame täpsustama, kuidas saame aru sellest, milles oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud. Seaduse eelnõu, mis kooskõlastusringile saadeti, ei ole päris see, millest me koalitsiooniläbirääkimistel justkui ühtmoodi aru saime. See teema vajab veel selgitamist ja läbirääkimist. Leppisime kokku, et jätkame selle aruteluga järgmisel esmaspäeval.

Järgmisel esmaspäeval jätkame. Täpsustasime seda osa, mis puudutab kodutarbijaid. Siin on ka terve rida nüansse, mis vajavad lahendamist määruse tasemel. Mis puudutab ettevõtjaid, saan kinnitada, et täna on kõigil kolmel osapoolel tahe olemas. Ka Reformierakonnal. Milline saab olema lahendus, selles me veel kokku ei leppinud. On see hinnalae kehtestamine, universaalteenuse laiendamine ettevõtjatele, CO2 hüvitamine, võrgutasud ja nii edasi, mida on teised riigid ka rakendanud. Seda me ei otsustanud. Me väga loodame, et saame nädala jooksul rohkem informatsiooni seoses sellega, mida otsustab Euroopa Komisjon. Nemadki on rääkinud gaasihinna laest ja muudest meetmetest. Kui neid rakendatakse üle Euroopa Liidu, siis on ka meie olukord täiesti uus. Püüame nädala jooksul, nii palju kui võimalik, edasi liikuda. Tahe ettevõtjaid aidata on valitsuskoalitsioonis olemas.