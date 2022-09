Eesti delegatsioon kutsus Euroopa Liitu üles jõulisemalt Venemaale vastu seisma

Eesti delegatsiooni juhi Raimond Kaljulaidi sõnul jäi konverentsi sõnavõttudest kõlama suur ühtsus Ukraina toetamisel, kuid sageli on puudu otsustavusest ja sõnumiselgusest. „Ukrainlased sõdivad mitte ainult enda, vaid kogu Euroopa vabaduse ja rahu eest ning näevad oma tulevikku just osana Euroopast. Euroopal saab olema suur vastutus Ukraina sõjajärgsel toetamisel,“ märkis ta. „Kuid kõige selle eelduseks on see, et Ukraina peab selle sõja võitma ja selleks on vaja anda Ukrainale kiiresti vajalikku relvastust ning väljaõpet ja muidugi on vaja astuda palju tugevamaid samme Venemaa mõjutamiseks.“