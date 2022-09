Marko Mihkelson Praha venemeelsest protestist: see on Venemaa mõjutustegevus, mille ohtu ei tohiks välistada ükski Euroopa riik

Mihkelsoni sõnul on paljudele kohalikele üllatav, et taoline meeleavaldus nii palju tähelepanu sai, ning rõhutas, et paari nädala pärast toimuvad kohalikud valimised. „Seetõttu on eriti energiahindade ja elukalliduse teemad isegi rohkem poliitiliselt laetud, kui see ehk muidu oleks,“ ütles Mihkelson. Tema sõnul katsetab opositsioon valitsuse pidamist ja närvi, kuid nii umbusaldusavalduse läbikukkumine kui ka rahva tugev solidaarsus Ukrainale paneb omakorda ka piirid äärmuslaste tegevusele.