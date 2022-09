VIDEO | Tõnis Mölder: koalitsioon on andnud liiga palju lubadusi, mida tegelikult täita ei suuda

„Koalitsioon on kokku leppinud liiga ambitsioonika koalitsioonileppe. Ilmselgelt kõike seda, mis koalitsioonileppes on lubatud, ei suudeta järgmise kuue-seitsme kuu jooksul, mis parlamendis veel seda kooseisu alles on, ära rakendada,“ rääkis Delfile riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond).

Mölder rääkis, et on näha probleeme seoses pensionitõusuga ja pensioni tulumaksu vabastuse küsimusega. Ühtlasi tõi ta probleemsena välja reformi, mille järgi võiks hooldekodu koht olla keskmise pensioni eest kättesaadav. Ta lisas, et ka laste- ja peretoetuste teemaga ei jõuta 1. jaanuariks 2023 kõiki mõtteid ellu viia.

„Lubadusi on palju, aga rahalist katet ega rakenduslikku poolt ei ole tegelikult tagatud,“ sõnas Mölder.

Mölder on veendunud, et peretoetuste n-ö teist poolt, mis tähendaks paljulapselise pere puhul kuni 24-aastaste eest makstavat peretoetust ja selle järk-järgulist vähendamist, saaks rakendada varem kui 2025. aastal.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) ütles eelmisel nädalal, et enne 2025. aastat ei saa seda osa peretoetustest ellu viia, sest see nõuab IT-süsteemide väljaarendamist, mis võtab aega.

„Kui on olemas parlamendi poliitiline tahe, siis ametkondade roll on ilmselgelt seda rakendust võimalikult kiiresti teha,“ ütles Mölder. Ta lisas, et siinkohal peab valitsus ja parlament andma tehniliste murede ületamiseks lisaraha.

Mölder märkis, et kui tõesti ei suudeta kolme aastaga tehnilisi muresid lahendada ja vastavat IT-lahendust luua, siis on see märk sellest, et Eesti e-riik ei toimi.