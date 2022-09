VIDEO | Signe Riisalo: ma pole kunagi lubanud astmelist väljumist lasterikka pere toetusest enne kui 2025. aastaks

Isamaa sõnul saab koalitsioonilepingust ühemõtteliselt järeldada, et lasterikka pere toetustest astmeline väljumine peaks jõustuma koos teiste muudatustega juba uuest aastast.

Koalitsioonileppe kohaselt peaksid peretoetused tõusma, aga kõik need ei tõuse nii, nagu seal kirjas. Miks nii?

Leppe lahutamatuks osaks on ka valitsuse tegevuskava, mis kiideti heaks konsensuslikult. See, mida on võimalik teha 1. jaanuarist ning mis peab olema seotud eelarvega, peab saama tehtud veidi enne eelarve menetlemist. Seetõttu muudatused, mida sai kiiresti teha – esimese ja teise lapse toetuse tõus 60-lt 80 eurole, üksikvanema lapsetoetus 80 eurole, lasterikka pere toetused vastavalt laste arvule ja ennaktempos ka indekseerimine lasterikaste perede toetustele – see on selles eelnõus ja seda sai antud ajaraamis teha.

Lasterikka pere toetusest astmeline väljumine (kolmest lapsest vanema 24-aastaseks saamisel väheneb lasterikka pere toetus kolmandiku võrra, mitte ei lõpe otsa – toim) on nii õiguslikult kui ka tehniliselt keerukam ja me vajame rohkem aega. Kokkulepe on olnud, et hiljemalt detsembrikuus läheme selle eelnõuga valitsusse ja seejärel riigikokku.

Selle ajaraamiga ei ole Isamaa ega ka lasterikaste perede liit rahul. Kas on võimalik seda tähtaega ikkagi lähemale tuua?

Äärmiselt kahetsusväärne on kuulda, et lasterikaste perede liit on pettunud, sest juba 1. jaanuarist tõusevad toetused kolme kuni kuue lapsega perele enam kui 400 eurot. Seitsme ja enama lapsega pere toetused tõusevad pea 2000 euroni. Ausalt öeldes on mul kahju, kui sellest jõupingutusest, mida käesolev koalitsioon on teinud, saadakse aru sel viisil. Tõsi, üks mitmest meetmest viibib, aga see ei tähenda, et peaks tundma end halvasti või olema pettunud. Väga heldelt on appi tuldud ja sellist lastetoetuste süsteemi, kus lasterikkaid peresid nii heldelt toetatakse, Euroopas ei ole. Ma arvan, et Eesti on siin pioneer.