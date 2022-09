Läti ranniku lähistel kukkus merre eralennuk nelja inimesega pardal

On teada, et enne allakukkumist ei reageerinud lennuk lennujuhtide katsetele ühendust võtta. Vincevs märkis, et esialgu on vara õnnetuse võimalikest põhjustest rääkida. Õnnetuste põhjuste uurimine jääb tõenäoliselt Läti ülesandeks.

Saksa ajaleht Bild teatas, et lennuki tuvastamiseks saadeti välja Saksa ja Taani hävitajad. Teatatakse, et hävitajate piloodid ei näinud lennukis ühtki inimest.

Rootsi helikopteril õnnestus avastada lennuki tükke ja õlilaik. Läti merepääste koordinatsioonikeskuse juht Pēteris Subbota kinnitas, et Läti osaleb päästeoperatsioonis. Eile teatati, et osalevad ka Rootsi ja Leedu helikopterid.

Subbota ütles täna hommikul, et otsingud toimuvad piirkonnas, kus mere sügavus on umbes 60 meetrit. Otsinguid lihtsustab see, et on teada allakukkumise täpne koht ja aeg.