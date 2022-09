Rootsi meedia: Läänemere kohal kukkus alla lennuk

Sarnaseid sündmusi on ka varem juhtunud, kuid need on ebatavalised, ütles Rootsi lennundusekspert Jan Ohlsson. Võimalikke põhjuseid on mitu, näiteks võivad meeskonna ja reisijate teadvus kaotada, kui õhurõhk langeb, ja lennuk kulgeb edasi autopiloodil.