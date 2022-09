Ukraina peaminister kohtus Berliinis Saksa kantsler Scholzi ja president Steinmeieriga

Saksa meediale ütles Šmõgal, et tänab Berliini kogu senise abi eest. Ent ta rõhutas ka, et Ukraina vajab siiski rohkem relvi, näiteks kaasaegseid tanke Leopard 2.

Ukraina peaminister rääkis, et Kiiev on valmis varustama Saksamaad elektriga, et aidata vähendada Saksamaa sõltuvust Venemaa energiaimpordist.