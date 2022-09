Naiskodukaitse aastapäeval tänati naiskodukaitsjaid panuse eest Eesti turvalisemaks muutmisel

„Naiskodukaitse on juba 95 aastat hoidnud au sees Eesti naiste soovi ja valmisolekut panustada riigikaitsesse. Erilist heameelt teeb teadmine, et ainuüksi sel aastal on kodumaa kaitseks aktiivselt panustavaid naisi meil ligi 1100 rohkem, ehk naiskodukaitse liikmeid kokku on organisatsioonis praeguseks rohkem kui 3600,“ lausus Naiskodukaitse aastapäevapeol kaitseminister Hanno Pevkur.

Ka siseminister Lauri Läänemets rõhutas Naiskodukaitse olulisust: „Evakuatsioon on üles ehitatud peamiselt teile, teil on kandev roll ja ilma teieta ei saa teised partnerid oma ülesandeid kriisis täita.“ Siseminister lisas oma õnnitluskõne lõpus, et püüab naiskodukaitsjaile tegutsemiseks võimalusi pakkuda ja toeks olla nende tegemistes.

Lisaks rõhutas Tooming vabatahtlike töö väärtustamise olulisust. „Organisatsioonina on meil vastutus, et kestaksime kriisist kriisi. Et meie väljaõpetatud, kriisides karastunud vastutustundlikult tegutsevad vabatahtlikud tahaksid tulla vajadusel välja ka viie ja kümne aasta pärast,“ rõhutas Naiskodukaitse esinaine.

„Viimaste aastate kriisid on andnud meile palju praktikat, oleme saanud end testida ning hankinud üksjagu kogemusi, kuidas organisatsioonina olla veel tõhusamad ning seeläbi tagada abi seal, kus seda kõige enam vajatakse. Loodan, et sarnaseid õpikogemusi on saanud ka meie partnerid,“ sõnas Tooming.

Kaitseminister lisas, et naiskodukaitsjad on taasloomisest alates ettevaatavalt ja järjepidevalt arendanud oskusi kriisis hakkamasaamiseks. Nii on loodud äpp „Ole valmis!“, korraldatakse ohutuskoolitusi ning toetatakse oma teadmistega teisi asutusi, et riik oleks kriisideks valmis.

„Tahan eraldi rõhutada Naiskodukaitse tööd ka noorte kaasamisel, sest jõudsalt suurenenud järelkasv on jõudnud juba 4000 kodutütreni. Soovin naiskodukaitsjatele jätkuvat sära silma, kõrget motivatsiooni ja lõpmatut tahet panustamisel riigikaitsesse,“ sõnas Pevkur.

Aastapäeva tähtsaim osa oli organisatsiooni ühe kõrgeima autasu üle andmine. Naiskodukaitse Liiliaristi III klassi kavaler Eda Leola on Naiskodukaitse liige juba 15 aastat. Ta on olnud vabatahtlik juht nii ringkonna juhatuses kui ka Naiskodukaitse keskjuhatuses. Ta on Naiskodukaitses panustanud kõikide toitlustamist puudutavate õppekavade ja nende funktsioonikirjelduste loomisel ja parendamisel.

Arendustöö kõrvalt on ta ka praktiseeriv instruktor - lisaks suuremahulistele üle-eestilistele kursustele võib Edat leida nii oma ringkonna kui ka naaberringkonna baasväljaõppel õppureid koolitamas. Lisaks toitlustamise teemale on ta koolitanud ka baasväljaõppe sõdurioskuste ja organisatsiooniõpetuse moodulil.

Üle-eestilisel välikoka kursusel on tema roll eelkõige juhendada ja hinnata iga õppuri õpiväljundite saavutamist, ning anda soovitusi nende õppurite kohta, kes oma omaduste ja õpiväljundite eriti heade soorituste põhjal sobiksid õppima toitlustusmeeskondade juhtidena. On märkimist väärt, et antud kursuse 7-10 päeva pikkused praktikad toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Lisades sinna kõik tema teised kursused, tuleb kokku mitusada vabatahtlikku töötundi.

Olenemata kursusest on Eda püüdlik instruktor, kelle kaasinstruktorid iseloomustavad teda kui väga hoolivat, õppuritele pühenduvat ja kohal olevat, loovat instruktorit ja kaaslast, kelle tunnid on põnevad, mittestandardse lähenemisega ning kellega on hea koos töötada ja kellel on äge huumor. Kui Eda midagi ette võtab, siis ta süveneb detailideni ja teeb oma tööd väga põhjalikult ja südamega.

Aastapäeval jagati staažimärke Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati juba traditsiooniliselt ka staažimärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaažimärgi 33 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga enne 1998. aastat.

