Sündis noorteühendus Parempoolsed Noored

Parempoolsed Noored on erakonna Parempoolsed noorteühendus.

Noorteühenduse esimehe Rait Mattias Salvani sõnul on Parempoolsete üks põhilisi sõnumeid „õhem riik ja vähem bürokraatiat“. „Kuna erakonna tähtsaim ressurss on inimesed, siis tuleb garanteerida, et mõtted ja mured ei jääks huulte taha kinni. Tahame olla noortega selles osas eeskujuks,“ ütles Salvan.