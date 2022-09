Astuski tagasi? Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov teatas „määramata ajaks“ puhkusele minekust

„Sõbrad, täna sain teada, et nagu välja tuleb, olen ma „pikaealisemaid“ PRAEGUSTE Vene föderatsiooni subjektide liidrite seas,“ kirjutab Kadõrov postituses. „Olen ka ise märganud, et jäin liiga pikaks istuma. Arvan, et olen täielikult ära teeninud määramata ajaks ja pika puhkuse. Loodan, et toetate mind ja mõistate.“ Videopöördumises lisab Kadõrov muheledes: „Arvan, et parem on lahkuda enne, kui mind välja lüüakse.“