Raimond Kaljulaid: Stalnuhhini retoorika ohustab Eesti julgeolekut

„On erakordselt kahetsusväärne, et sellise avaldusega on esinenud Riigikogu liige. See on Eesti julgeolekut ohustav retoorika,“ leiab Kaljulaid, juhtides tähelepanu, et Venemaa Föderatsioon on agressiooni Ukraina vastu õigustanud kõige enam just vajadusega Ukraina „denatsifitseerida“.



„Venemaa Föderatsiooni propagandas on see kandev narratiiv, et Ukraina valitsus on natsistlik, seal on võimul fašistid ja fašismi õigustajad. Loomulikult on need süüdistused Ukraina suhtes täiesti alusetud. Sellele absoluutselt väljamõeldud ideoloogiale tuginedes tapetakse Ukrainas iga päev Ukraina mehi, naisi ja lapsi, pannakse toime koletuid sõjakuritegusid,“ rõhutas Kaljulaid.