Venemaa kiusab taas Saksamaad gaasiga: täna taastuma pidanud Nord Stream 1 tarned lükati määramata ajaks edasi

Nord Stream 1 turbiinide hooldusega tegelev Saksa firma Siemens ütles pressiteates, et Gazpromi kirjeldatud lekked ei tohiks turbiini tööd kahjustada. Samuti on venelastel käepärast teisi turbiine, millega saab rikkiläinuid vajadusel asendada. „Sellised lekked ei mõjutab tavaliselt turbiini tööd ja neid saab kohapeal sulgeda,“ öeldakse Siemensi teates. „See on rutiinne protseduur, mis kuulub tavapäraste hooldustööde juurde.“



Gazpromi eelmise selgituse järgi peab Nord Streami sisenemispunkti ainus toimiv turbiin iga 1000 tunni järel läbima tehnilise hoolduse. See on umbes iga 42 päeva tagant, seega järgmine korraline kontroll on oktoobri keskel. Ainult üks turbiin olevat praegu võimeline gaasijuhtmesse pumpama, mis tähendab, et kogu süsteem satub ohtu.